Кошель Никон Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошель Никон Платонович

Кошель Никон Платонович

Место рождения

Мезин, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошель Платон

Мать: не указана

Мезин, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошель Мария Зиновьевна

Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.

Дочь: Кошель Наталья Никоновна

Мать ребёнка: Кошель Мария Зиновьевна

Мезин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1878 ст.

Дочь: Кошель Фёкла Никоновна

Мать ребёнка: Кошель Мария Зиновьевна

Мезин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1882 ст.

Сын: Кошель Иван Никонович

Мать ребёнка: Кошель Мария Зиновьевна

Мезин, Чернігівська область
Смерть
После 1877

Мы используем куки для улучшения работы сайта.