Кошель Никон Платонович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1877
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кошель Платон
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошель Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.
Дочь: Кошель Наталья Никоновна
Мать ребёнка: Кошель Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
22.09.1878 ст.
Дочь: Кошель Фёкла Никоновна
Мать ребёнка: Кошель Мария Зиновьевна
Рождение ребёнка
02.06.1882 ст.
Мать ребёнка: Кошель Мария Зиновьевна
Смерть
После 1877