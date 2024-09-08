Кошель Мария Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.
Дочь: Кошель Наталья Никоновна
Отец ребёнка: Кошель Никон Платонович
Рождение ребёнка
22.09.1878 ст.
Дочь: Кошель Фёкла Никоновна
Отец ребёнка: Кошель Никон Платонович
Рождение ребёнка
02.06.1882 ст.
Отец ребёнка: Кошель Никон Платонович
Смерть
После 1877