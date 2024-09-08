Кошель Мария Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошель Мария Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошель Никон Платонович

Рождение ребёнка
26.08.1877 ст.

Дочь: Кошель Наталья Никоновна

Отец ребёнка: Кошель Никон Платонович

Мезин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1878 ст.

Дочь: Кошель Фёкла Никоновна

Отец ребёнка: Кошель Никон Платонович

Мезин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.06.1882 ст.

Сын: Кошель Иван Никонович

Отец ребёнка: Кошель Никон Платонович

Мезин, Чернігівська область
Смерть
После 1877
Мезин, Чернігівська область

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