Григорьев Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1986
Дата смерти16.07.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1986
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Рождение ребёнка
18.09.2012
Дочь: Григорьева Алена Максимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.12.2012
Дочь: Григорьева Ангелина Максимовна
Мать ребёнка: Елена
Смерть
16.07.2014