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Григорьев Максим Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1986

Дата смерти

16.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1986

Отец: не указан

Мать: Григорьева Валентина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Рождение ребёнка
18.09.2012

Дочь: Григорьева Алена Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.12.2012

Дочь: Григорьева Ангелина Максимовна

Мать ребёнка: Елена

Смерть
16.07.2014

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