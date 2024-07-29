Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1847

Отец: Ломовцев Семен Андреев

Мать: Ломовцева Мавра Васильева

Бракосочетание
До 1865

Муж: Дубровин Павел Александров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1867 ст.

Дочь: Дубровина Евпраксия Павлова

Отец ребёнка: Дубровин Павел Александров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1869 ст.

Сын: Дубровин Афанасий Павлов

Отец ребёнка: Дубровин Павел Александров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1872 ст.

Сын: Дубровин Сергей Павлов

Отец ребёнка: Дубровин Павел Александров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1876 ст.

Дочь: Дубровина Мария Павлова

Отец ребёнка: Дубровин Павел Александров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.

Сын: Дубровин Лукьян Павлов

Отец ребёнка: Дубровин Павел Александров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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