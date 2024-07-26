Дубровин Павел Александров
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
До 1865
Рождение ребёнка
22.07.1867 ст.
Дочь: Дубровина Евпраксия Павлова
Мать ребёнка: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова
Рождение ребёнка
14.08.1869 ст.
Мать ребёнка: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова
Рождение ребёнка
07.09.1872 ст.
Мать ребёнка: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова
Рождение ребёнка
24.05.1876 ст.
Дочь: Дубровина Мария Павлова
Мать ребёнка: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова
Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.
Мать ребёнка: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова
Смерть
Неизвестно