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Дубровин Павел Александров

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Дубровин Александр Андреев

Мать: Дубровина Параскева Козмина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1865

Жена: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.07.1867 ст.

Дочь: Дубровина Евпраксия Павлова

Мать ребёнка: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1869 ст.

Сын: Дубровин Афанасий Павлов

Мать ребёнка: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.09.1872 ст.

Сын: Дубровин Сергей Павлов

Мать ребёнка: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.05.1876 ст.

Дочь: Дубровина Мария Павлова

Мать ребёнка: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.10.1877 ст.

Сын: Дубровин Лукьян Павлов

Мать ребёнка: Дубровина (Ломовцева) Дарья Семенова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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