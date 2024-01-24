Сидоренко Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Сидоренко Андрей
Рождение ребёнка
06.04.1932
Дочь: Загороднюк Людмила Степановна
Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич
Рождение ребёнка
15.01.1935
Сын: Загороднюк Анатолий Степанович
Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич
Рождение ребёнка
09.12.1940
Дочь: Загороднюк Елена Степановна
Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич
Рождение ребёнка
30.03.1953
Дочь: Загороднюк Наталья Степановна
Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич
Рождение ребёнка
13.11.?
Дочь: Загороднюк Ольга Степановна
Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич
Рождение ребёнка
13.11.?
Сын: Загороднюк Олег Степанович
Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Загороднюк Генадий Степанович
Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич
Смерть
1986