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Сидоренко Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сидоренко Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1932

Дочь: Загороднюк Людмила Степановна

Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич

Рождение ребёнка
15.01.1935

Сын: Загороднюк Анатолий Степанович

Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич

Рождение ребёнка
09.12.1940

Дочь: Загороднюк Елена Степановна

Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич

Рождение ребёнка
30.03.1953

Дочь: Загороднюк Наталья Степановна

Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич

Рождение ребёнка
13.11.?

Дочь: Загороднюк Ольга Степановна

Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич

Рождение ребёнка
13.11.?

Сын: Загороднюк Олег Степанович

Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Загороднюк Генадий Степанович

Отец ребёнка: Загороднюк Степан Арсентьевич

Смерть
1986
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