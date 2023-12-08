Прилепина (Ерофеева) Ефросиния Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилепина (Ерофеева) Ефросиния Дементьевна

Место рождения

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
06.01.1882 ст.

Муж: Прилепин Андрей Семенович

Рождение ребёнка
15.09.1883 ст.

Сын: Прилепин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
02.12.1884 ст.

Сын: Прилепин Даниил Андреевич

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.09.1886 ст.

Дочь: (Прилепина) Фёкла Андреевна

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.

Сын: Прилепин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Прилепин Макар Андреевич

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
04.03.1894 ст.

Дочь: (Прилепина) Федора Андреевна

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Прилепин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
22.08.1901

Сын: Прилепин Мирон Андреевич

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.

Дочь: (Прилепина) Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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