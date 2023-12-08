Прилепина (Ерофеева) Ефросиния Дементьевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.01.1882 ст.
Рождение ребёнка
15.09.1883 ст.
Сын: Прилепин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович
Рождение ребёнка
02.12.1884 ст.
Сын: Прилепин Даниил Андреевич
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович
Рождение ребёнка
19.09.1886 ст.
Дочь: (Прилепина) Фёкла Андреевна
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович
Рождение ребёнка
03.03.1888 ст.
Сын: Прилепин Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович
Рождение ребёнка
04.03.1894 ст.
Дочь: (Прилепина) Федора Андреевна
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Прилепин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович
Рождение ребёнка
22.08.1901
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович
Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.08.1902 ст.
Дочь: (Прилепина) Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Семенович
Смерть
Неизвестно