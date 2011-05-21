Соколов Борис Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.05.2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова (Егорова) Тамара Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.05.2011