Соколов Борис Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Борис Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (Егорова) Тамара Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова (Егорова) Тамара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.05.2011

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