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Сахарцова Арина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Сахарцов Петр Михайлович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
08.08.1847 ст.

Сын: Сахарцов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Сахарцов Петр Михайлович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1737 701об-702
Рождение ребёнка
10.11.1849 ст.

Сын: Сахарцов Иван Петрович

Отец ребёнка: Сахарцов Петр Михайлович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.230-оп.745-д.1793 737об-738
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахарцов Петр Михайлович

Смерть
Между 1850 и 1858
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