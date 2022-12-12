Сахарцова Арина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Сахарцов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
08.08.1847 ст.
Отец ребёнка: Сахарцов Петр Михайлович
ф.203-оп.745-д.1737 701об-702
Рождение ребёнка
10.11.1849 ст.
Отец ребёнка: Сахарцов Петр Михайлович
ф.230-оп.745-д.1793 737об-738
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1850 и 1858