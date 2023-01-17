Сахарцов Петр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Сахарцова Арина Михайловна
Рождение ребёнка
08.08.1847 ст.
Мать ребёнка: Сахарцова Арина Михайловна
ф.203-оп.745-д.1737 701об-702
Рождение ребёнка
10.11.1849 ст.
Мать ребёнка: Сахарцова Арина Михайловна
ф.230-оп.745-д.1793 737об-738
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858