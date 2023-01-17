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Сахарцов Петр Михайлович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Сахарцов Михаил Никитич

Мать: Сахарцова Васса Силантьевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Сахарцова Арина Михайловна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
08.08.1847 ст.

Сын: Сахарцов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Сахарцова Арина Михайловна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1737 701об-702
Рождение ребёнка
10.11.1849 ст.

Сын: Сахарцов Иван Петрович

Мать ребёнка: Сахарцова Арина Михайловна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.230-оп.745-д.1793 737об-738
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарцова Арина Михайловна

Смерть
После 1858
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