Бутор (Семененкова) Прасковья Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1913
Дата смерти20.05.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Бычок Мария Васильевна
Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Бутор Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Гринько Галина Васильевна
Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович
Рождение ребёнка
1946
Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович
Рождение ребёнка
01.01.1954
Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович
Рождение ребёнка
04.01.1958
Сын: Бутор Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.1977