Бутор (Семененкова) Прасковья Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутор (Семененкова) Прасковья Пахомовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1913

Дата смерти

20.05.1977

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Бычок Мария Васильевна

Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Бутор Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Гринько Галина Васильевна

Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бутор Борис Васильевич

Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович

Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Бутор Николай Васильевич

Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович

Рождение ребёнка
04.01.1958

Сын: Бутор Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Буторов Василий Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буторов Василий Валентинович

Смерть
20.05.1977
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