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Буторов Василий Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Бычок Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Бутор Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Гринько Галина Васильевна

Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бутор Борис Васильевич

Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна

Рождение ребёнка
01.01.1954

Сын: Бутор Николай Васильевич

Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна

Рождение ребёнка
04.01.1958

Сын: Бутор Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутор Прасковья Пахомовна

Смерть
Неизвестно
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