Буторов Василий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Бычок Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Бутор Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Гринько Галина Васильевна
Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна
Рождение ребёнка
01.01.1954
Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна
Рождение ребёнка
04.01.1958
Сын: Бутор Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Бутор Прасковья Пахомовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно