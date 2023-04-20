Шаманина Анастасия Мартьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1857
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Горбунов Илья Асекритович
Отец ребёнка: Горбунов Асекрит Ефимович
Бракосочетание
02.05.1866 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.
Дочь: Горбунова Платонида Львовна
Отец ребёнка: Шаманин Лев Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1871 ст.
Дочь: Евдокия Львовна
Отец ребёнка: Шаманин Лев Степанович
Смерть
Неизвестно