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Шаманина Анастасия Мартьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1857

Муж: Горбунов Асекрит Ефимович

Место жительства
1857
Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Горбунов Илья Асекритович

Отец ребёнка: Горбунов Асекрит Ефимович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
02.05.1866 ст.

Муж: Шаманин Лев Степанович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1867 ст.

Дочь: Горбунова Платонида Львовна

Отец ребёнка: Шаманин Лев Степанович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.03.1871 ст.

Дочь: Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Шаманин Лев Степанович

Артемковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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