Хайруллин Альберт Раилевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХайруллин Альберт Раилевич

Хайруллин Альберт Раилевич

Место рождения

г.Давлеканово, БАССР

Дата рождения

12.01.1967

Дата смерти

05.06.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.199

Дочь: (Хайруллина) Альбина Альбертовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.199

Сын: Хайруллин Роберт Альбертович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение
12.01.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.06.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.