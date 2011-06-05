Хайруллин Альберт Раилевич
Место рожденияг.Давлеканово, БАССР
Дата рождения12.01.1967
Дата смерти05.06.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.02.199
Дочь: (Хайруллина) Альбина Альбертовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.199
Сын: Хайруллин Роберт Альбертович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение
12.01.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.06.2011
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно