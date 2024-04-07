Дзюбо (Литвинцева) Фитинья Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1868
Отец ребёнка: Дзюбо Николай Григорьевич
Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно