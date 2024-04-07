Дзюбо (Литвинцева) Фитинья Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзюбо (Литвинцева) Фитинья Лукинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дзюбо Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
14.07.1868

Сын: Дзюбо Антон Николаевич

Отец ребёнка: Дзюбо Николай Григорьевич

Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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