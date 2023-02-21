Дзюбо Николай Григорьевич
Место рожденияУкраина, Полтавская губерния, Винницкий уезд, м. Пиково
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, Полтавская губерния, Винницкий уезд, м. Пиково
Смерть
Неизвестно
Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край