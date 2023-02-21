Дзюбо Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДзюбо Николай Григорьевич

Дзюбо Николай Григорьевич

avatar

Место рождения

Украина, Полтавская губерния, Винницкий уезд, м. Пиково

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Полтавская губерния, Винницкий уезд, м. Пиково
Смерть
Неизвестно
Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close