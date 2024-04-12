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Пикин Иван Константинович

Место рождения

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

1914

Дата смерти

Между 22.06.1941 и 09.08.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Пикин Константин Сидорович

Мать: Пикина Варвара Алексеевна

Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд
Военная служба
Между 22.06.1941 и 08.09.1945
Торжок, город Торжок, Тверская область
Дата и место призыва: Новоторжский РВК, Калининская обл., Новоторжский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 22 гв. сд Причина выбытия: пропал без вести
Смерть
Между 22.06.1941 и 09.08.1945
Пропал без вести
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