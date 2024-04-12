Пикин Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиМежду 22.06.1941 и 09.08.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Военная служба
Между 22.06.1941 и 08.09.1945
Торжок, город Торжок, Тверская область
Дата и место призыва: Новоторжский РВК, Калининская обл., Новоторжский р-н Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 22 гв. сд Причина выбытия: пропал без вести
Смерть
Между 22.06.1941 и 09.08.1945
Пропал без вести