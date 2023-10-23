Бессонова (Барбина) ТАМАРА Тихоновна
Место рождениясело Кузнецовка Ояшинского района Новосибирской области
Дата рождения29.11.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.09.1953
Сын: Бессонов Александр Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1963
Сын: Бессонов ВячеСЛАВ Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область