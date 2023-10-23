Бессонова (Барбина) ТАМАРА Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонова (Барбина) ТАМАРА Тихоновна

Место рождения

село Кузнецовка Ояшинского района Новосибирской области

Дата рождения

29.11.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1935

Отец: Барбин Тихон Иванович

Мать: Барбина (Зинченко) Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.09.1953

Сын: Бессонов Александр Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.04.1963

Сын: Бессонов ВячеСЛАВ Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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