Фокин Поликарп Николаев
Место рождения
Дата рождения22.02.1841 ст.
Дата смерти12.03.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1841 ст.
Отец: Фокин Николай Логинов
Мать: Фокина Татьяна Трифонова
Рождение ребёнка
08.08.1874 ст.
Мать ребёнка: Фокина Евдокия Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фокина Евдокия Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фокина Евдокия Максимова
Смерть
12.03.1906 ст.
от чахотки