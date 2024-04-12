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Фокин Поликарп Николаев

Место рождения

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

22.02.1841 ст.

Дата смерти

12.03.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1841 ст.

Отец: Фокин Николай Логинов

Мать: Фокина Татьяна Трифонова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.08.1874 ст.

Сын: Фокин Андрей Поликарпов

Мать ребёнка: Фокина Евдокия Максимова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Егор Поликарпов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фокин Иван Поликарпов

Мать ребёнка: Фокина Евдокия Максимова

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фокина Евдокия Максимова

Смерть
12.03.1906 ст.
Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
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