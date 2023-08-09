Фокина Татьяна Трифонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Татьяна Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Пальчикова Агафья Николаева

Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Фокина Акулина Николаева

Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1841 ст.

Сын: Фокин Поликарп Николаев

Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1843 ст.

Сын: Фокин Василий Николаев

Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Дочь: Фокина Дарья Николаева

Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.12.1854 ст.

Сын: Фокин Вонифатий Николаев

Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.05.1856 ст.

Сын: Логинов Егор Николаев

Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.04.1861 ст.

Сын: Фокин Семен Николаев

Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов

Литвиново, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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