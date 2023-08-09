Фокина Татьяна Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Пальчикова Агафья Николаева
Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Фокина Акулина Николаева
Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов
Рождение ребёнка
22.02.1841 ст.
Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов
Рождение ребёнка
20.03.1843 ст.
Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов
Рождение ребёнка
1848 ст.
Дочь: Фокина Дарья Николаева
Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов
Рождение ребёнка
17.12.1854 ст.
Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов
Рождение ребёнка
26.05.1856 ст.
Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов
Рождение ребёнка
13.04.1861 ст.
Сын: Фокин Семен Николаев
Отец ребёнка: Фокин Николай Логинов
Смерть
Неизвестно