Водовозов Михаил (Хаим-Мордохай) Лейзерович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водовозов Михаил (Хаим-Мордохай) Лейзерович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 15.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

БЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Водовозов Лейзер

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Работа или профессия
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Печник
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Слободская, 58
Бракосочетание
До 30.07.1907 ст.

Жена: Водовозова Рейзя Вульфовна

Рождение ребёнка
30.07.1907 ст.

Сын: Водовозов Грик (Гирш) Михайлович

Мать ребёнка: Водовозова Рейзя Вульфовна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
После 15.02.1938

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