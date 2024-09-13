Водовозов Михаил (Хаим-Мордохай) Лейзерович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 15.02.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Водовозов Лейзер
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Печник
Место жительства
Неизвестно
Слободская, 58
Бракосочетание
До 30.07.1907 ст.
Рождение ребёнка
30.07.1907 ст.
Сын: Водовозов Грик (Гирш) Михайлович
Мать ребёнка: Водовозова Рейзя Вульфовна
Смерть
После 15.02.1938