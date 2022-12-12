Гладкова (Шубина) Елизавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти28.07.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Гладков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гладков Николай Александрович
Бракосочетание
30.01.1852
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Борщова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Гладков Николай Александрович
Смерть
28.07.1896
г. Женева, Швейцарская конфедерация