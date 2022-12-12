Гладкова (Шубина) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Шубина) Елизавета Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

28.07.1896

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Гладков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гладков Николай Александрович

Бракосочетание
30.01.1852

Муж: Гладков Николай Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Борщова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Гладков Николай Александрович

Смерть
28.07.1896
г. Женева, Швейцарская конфедерация
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