Хвостова (Римская-Корсакова) Зинаида Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти22.03.1910
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Римский-Корсаков Роман Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1858
Дочь: Хвостова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Хвостов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич
Рождение ребёнка
31.07.1867
Сын: Хвостов Арсений Николаевич
Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич
Рождение ребёнка
19.09.1868
Сын: Хвостов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич
Рождение ребёнка
08.03.1874
Дочь: Маторина Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Хвостов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.03.1910
Воспаление легких