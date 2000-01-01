Хвостова (Римская-Корсакова) Зинаида Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостова (Римская-Корсакова) Зинаида Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

22.03.1910

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Римский-Корсаков Роман Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1858

Дочь: Хвостова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Хвостов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич

Рождение ребёнка
31.07.1867

Сын: Хвостов Арсений Николаевич

Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич

Рождение ребёнка
19.09.1868

Сын: Хвостов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич

Рождение ребёнка
08.03.1874

Дочь: Маторина Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Хвостов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Хвостов Николай Арсеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостов Николай Арсеньевич

Смерть
22.03.1910
Воспаление легких
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