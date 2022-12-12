Хвостов Николай Арсеньевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1818
Дата смерти1878
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1858
Дочь: Хвостова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Хвостов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
31.07.1867
Сын: Хвостов Арсений Николаевич
Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
19.09.1868
Сын: Хвостов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
08.03.1874
Дочь: Маторина Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Хвостов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1878