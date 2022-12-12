Хвостов Николай Арсеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостов Николай Арсеньевич

Хвостов Николай Арсеньевич

avatar

Место рождения

Константиново, Новоторжский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

01.09.1818

Дата смерти

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Константиново, Новоторжский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1858

Дочь: Хвостова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Хвостов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
31.07.1867

Сын: Хвостов Арсений Николаевич

Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
19.09.1868

Сын: Хвостов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
08.03.1874

Дочь: Маторина Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Хвостов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Хвостова Зинаида Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостова Зинаида Романовна

Смерть
1878
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close