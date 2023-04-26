Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алексей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ульяна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Андреев
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Андреев
Место жительства
28.04.1835
№8 ревизии - 11
Смерть
Неизвестно