Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ульяна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Андреев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
28.04.1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
№8 ревизии - 11
Смерть
Неизвестно

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