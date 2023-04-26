Матвей Андреев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Алексей Матвеев
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ульяна Матвеева
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
1817
Сын: Иван Матвеев
Мать ребёнка: Аксинья
Смерть
1835