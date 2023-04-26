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Матвей Андреев

Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Алексей Матвеев

Мать ребёнка: Аксинья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ульяна Матвеева

Мать ребёнка: Аксинья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: Аксинья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Иван Матвеев

Мать ребёнка: Аксинья

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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