Крайнова Устинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.05.1900
Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
оба вторым браком
Рождение ребёнка
09.02.1901
Дочь: Зайцева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Крайнов Василий Андреевич
г. Омск
Смерть
Неизвестно