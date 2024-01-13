Крайнова Устинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайнова Устинья Яковлевна

Крайнова Устинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.05.1900

Муж: Крайнов Василий Андреевич

Покровская церковь села Кривая Лука Богдановской волости Самарской губернии и уезда
оба вторым браком
Рождение ребёнка
09.02.1901

Дочь: Зайцева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Крайнов Василий Андреевич

г. Омск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close