Зайцева (Крайнова) Евдокия Васильевна
Место рожденияг. Омск
Дата рождения09.02.1901
Дата смерти07.09.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1901
г. Омск
Крещение
11.02.1901
Церковь Святой Троицы на станции Омск (напротив ж-д. вокзала)
Восприемники: крестьянин Самарской губернии и уезда, Богдановской волости, села Кривой Луки - Дмитрий Михайлович Володин, крестьянская жена Самарской губернии и уезда, Богдановской волости, села Криво... Показать все
Смерть
07.09.1973
г. Омск