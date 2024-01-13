Зайцева (Крайнова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Крайнова) Евдокия Васильевна

Зайцева (Крайнова) Евдокия Васильевна

avatar

Место рождения

г. Омск

Дата рождения

09.02.1901

Дата смерти

07.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1901

Отец: Крайнов Василий Андреевич

Мать: Крайнова Устинья Яковлевна

г. Омск
Крещение
11.02.1901
Церковь Святой Троицы на станции Омск (напротив ж-д. вокзала)
Восприемники: крестьянин Самарской губернии и уезда, Богдановской волости, села Кривой Луки - Дмитрий Михайлович Володин, крестьянская жена Самарской губернии и уезда, Богдановской волости, села Криво... Показать все
Смерть
07.09.1973
г. Омск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close