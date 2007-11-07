Тиванова (Кузнецова) Галина
Место рожденияг. Тугулым Свердловской обл.
Дата рождения22.04.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1942
Отец: Кузнецов Павел
Мать: Кузнецова Степанида
г. Тугулым Свердловской обл.
Рождение ребёнка
16.02.1963
Сын: Тиванов Олег
Отец ребёнка: Тиванов Юрий
г. Челябинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Тиванов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиванов Юрий