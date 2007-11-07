Тиванова (Кузнецова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиванова (Кузнецова) Галина

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Место рождения

г. Тугулым Свердловской обл.

Дата рождения

22.04.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1942

Отец: Кузнецов Павел

Мать: Кузнецова Степанида

г. Тугулым Свердловской обл.
Рождение ребёнка
16.02.1963

Сын: Тиванов Олег

Отец ребёнка: Тиванов Юрий

г. Челябинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Тиванов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиванов Юрий

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