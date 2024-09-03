Буканова (Стёпочкина) Варвара Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Буканов Иван Ильич
Отец ребёнка: Буканов Илья Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1914
Дочь: Нечистик (Буканова) Клавдия Ильинична
Отец ребёнка: Буканов Илья Иванович
Рождение ребёнка
29.11.1915
Отец ребёнка: Буканов Илья Иванович
Смерть
Неизвестно