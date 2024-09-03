Буканова (Стёпочкина) Варвара Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буканова (Стёпочкина) Варвара Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Буканов Иван Ильич

Отец ребёнка: Буканов Илья Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1914

Дочь: Нечистик (Буканова) Клавдия Ильинична

Отец ребёнка: Буканов Илья Иванович

Рождение ребёнка
29.11.1915

Сын: Буканов Николай Ильич

Отец ребёнка: Буканов Илья Иванович

Смерть
Неизвестно

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