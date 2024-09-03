Буканов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1883
Дата смерти05.03.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1883
Отец: Буканов Иван Аввакумович
Мать: Буканова Анна Назаровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Буканов Иван Ильич
Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
08.05.1914
Дочь: Нечистик (Буканова) Клавдия Ильинична
Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
29.11.1915
Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
09.02.1934
Мать ребёнка: Буканова (Александрова) Екатерина Николаевна
Смерть
05.03.1961