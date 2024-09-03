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Буканов Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1883

Дата смерти

05.03.1961

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1883

Отец: Буканов Иван Аввакумович

Мать: Буканова Анна Назаровна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буканова (Александрова) Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Буканов Иван Ильич

Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
08.05.1914

Дочь: Нечистик (Буканова) Клавдия Ильинична

Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
29.11.1915

Сын: Буканов Николай Ильич

Мать ребёнка: Буканова (Стёпочкина) Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
09.02.1934

Сын: Буканова Владимир Ильич

Мать ребёнка: Буканова (Александрова) Екатерина Николаевна

Смерть
05.03.1961

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