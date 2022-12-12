Мейен Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1935
Мать ребёнка: Мейен Софья Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейен Софья Михайловна
Смерть
?.11.1942
пос. Долинка, Карагандинская область Казахская ССР