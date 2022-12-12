Мейен Виктор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейен Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1935

Сын: Мейен Сергей Викторович

Мать ребёнка: Мейен Софья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейен Софья Михайловна

Смерть
?.11.1942
пос. Долинка, Карагандинская область Казахская ССР
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