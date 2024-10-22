Романова Елизавета Ивановна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Романова Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

07.09.1842 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Романова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.12.1833 ст.

Дочь: Романова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.12.1836 ст.

Дочь: Романова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Романова Мирония Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
07.09.1842 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
от колики

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