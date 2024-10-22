Романова Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти07.09.1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Романова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
06.12.1833 ст.
Дочь: Романова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
04.12.1836 ст.
Дочь: Романова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Романова Мирония Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Евдокимович
Смерть
07.09.1842 ст.
от колики