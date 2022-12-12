- Татьяна Тимофеева
Место рождения
Дата рождения10.01.1828 ст.
Дата смерти21.05.1886 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1847 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1869 ст.
Отец ребёнка: Антипов Кондратий Яковлев
Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.05.1886 ст.