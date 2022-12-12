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- Татьяна Тимофеева

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Место рождения

Берляково, Чепчуговская волость, Казанский уезд

Дата рождения

10.01.1828 ст.

Дата смерти

21.05.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Берляково, Чепчуговская волость, Казанский уезд
Бракосочетание
09.11.1847 ст.

Муж: Антипов Кондратий Яковлев

Рождение ребёнка
01.03.1869 ст.

Сын: Антипов Федот Кондратьев

Отец ребёнка: Антипов Кондратий Яковлев

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
21.05.1886 ст.
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