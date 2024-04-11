Черновский Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Черновская Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Фофанова -Черновская- (--) Харитона Флоровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Черновская Дарья Петровна
Мать ребёнка: Фофанова -Черновская- (--) Харитона Флоровна
Смерть
До 1795