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Черновский Петр Григорьевич

Место рождения

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Черновский Григорий Трофимович

Мать: Черновская (Школдина) Анна Спиридоновна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фофанова -Черновская- (--) Харитона Флоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Черновская Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Фофанова -Черновская- (--) Харитона Флоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Черновская Дарья Петровна

Мать ребёнка: Фофанова -Черновская- (--) Харитона Флоровна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
До 1795
Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край

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