Фофанова -Черновская- (--) Харитона Флоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофанова -Черновская- (--) Харитона Флоровна

Место рождения

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: Фофанова (--) Настасья Ивановна

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фофанов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черновский Петр Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Черновская Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Черновский Петр Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Черновская Дарья Петровна

Отец ребёнка: Черновский Петр Григорьевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1789

Сын: Фофанов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Фофанов Михаил

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Фофанова Авдотья Михайловна

Отец ребёнка: Фофанов Михаил

Рогалево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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