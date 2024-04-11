Фофанова -Черновская- (--) Харитона Флоровна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фофанов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Черновская Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Черновский Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Черновская Дарья Петровна
Отец ребёнка: Черновский Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Фофанов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Фофанов Михаил
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Фофанова Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Фофанов Михаил
Смерть
Неизвестно