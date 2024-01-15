Кулаков (Ягодин) Василий Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулаков (Ягодин) Василий Тихонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Кулаков (Ягодин) Тихон Иванов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягодина Пелагея Максимова

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Татьяна Васильева

Мать ребёнка: Ягодина Пелагея Максимова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кулаков (Ягодин) Филипп Васильев

Мать ребёнка: Ягодина Пелагея Максимова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Ягодин Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Ягодина Пелагея Максимова

Смерть
1755

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