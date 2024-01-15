Кулаков (Ягодин) Василий Тихонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Кулаков (Ягодин) Тихон Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Кулакова (Ягодина)) Татьяна Васильева
Мать ребёнка: Ягодина Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Кулаков (Ягодин) Филипп Васильев
Мать ребёнка: Ягодина Пелагея Максимова
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Ягодина Пелагея Максимова
Смерть
1755