Куделина Авдотья Павловна?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Мордвинов Павел Елисеевич
Мать: Матрена Афимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Куделин Иван Федотович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Куделин Иван Федотович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Куделин Козьма меньшой Иванович
Отец ребёнка: Куделин Иван Федотович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Куделина Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Куделин Иван Федотович
Смерть
Неизвестно