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Куделина Авдотья Павловна?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Мордвинов Павел Елисеевич

Мать: Матрена Афимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куделин Иван Федотович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Куделин Козьма Иванович

Отец ребёнка: Куделин Иван Федотович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Куделин Никанор Иванович

Отец ребёнка: Куделин Иван Федотович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Куделин Козьма меньшой Иванович

Отец ребёнка: Куделин Иван Федотович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Куделина Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Куделин Иван Федотович

Смерть
Неизвестно

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