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Куделин Никанор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Куделин Иван Федотович

Мать: Куделина Авдотья Павловна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куделина Ксения Николаевна

Рождение ребёнка
11.03.1842 ст.

Сын: Куделин Ефим Никанорович

Мать ребёнка: Куделина Ксения Николаевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
01.09.1847 ст.

Сын: Куделин Семен Никанорович

Мать ребёнка: Куделина Ксения Николаевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.08.1850 ст.

Сын: Куделин Матвей Никанорович

Мать ребёнка: Куделина Ксения Николаевна

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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