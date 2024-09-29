Куделин Никанор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Куделин Иван Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1842 ст.
Мать ребёнка: Куделина Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
01.09.1847 ст.
Сын: Куделин Семен Никанорович
Мать ребёнка: Куделина Ксения Николаевна
Рождение ребёнка
08.08.1850 ст.
Сын: Куделин Матвей Никанорович
Мать ребёнка: Куделина Ксения Николаевна
Смерть
Неизвестно