Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1925 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вычужанин Семен Спиридонович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Вычужанин Анатолий Семенович

Отец ребёнка: Вычужанин Семен Спиридонович

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Вычужанин Геннадий Семенович

Отец ребёнка: Вычужанин Семен Спиридонович

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область

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