Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вычужанин Семен Спиридонович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Вычужанин Анатолий Семенович
Отец ребёнка: Вычужанин Семен Спиридонович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Вычужанин Геннадий Семенович
Отец ребёнка: Вычужанин Семен Спиридонович