Вычужанин Семен Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Вычужанин Анатолий Семенович
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Вычужанин Геннадий Семенович
Мать ребёнка: Екатерина Андреевна
Смерть
Неизвестно