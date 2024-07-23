Вычужанин Семен Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вычужанин Семен Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вычужанин Спиридон Васильевич

Мать: Вычужанина Васелиса Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Вычужанин Анатолий Семенович

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Вычужанин Геннадий Семенович

Мать ребёнка: Екатерина Андреевна

Ашкельдино, Тонкинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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