McCluskey Michael James
Место рожденияLegahurry, Cumber Lower, Claudy, Northern Ireland
Дата рождения23.12.1905
Дата смерти21.10.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1905
Отец: Mccluskey John
Мать: Mccluskey Jane
Legahurry, Cumber Lower, Claudy, Northern Ireland
Рождение ребёнка
30.08.1934
Дочь: Sister Of The Ursulines Of Jesus. mary jane
Мать ребёнка: Mc Cluskey martha stevenson
1 gillsburn place kilmarnock
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.10.1976
Kilmarnock, Ayrshire, Scotland
Похороны
Неизвестно
Ricarton Cemetery, Kilmarnock