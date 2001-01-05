McCluskey Michael James — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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McCluskey Michael James

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Место рождения

Legahurry, Cumber Lower, Claudy, Northern Ireland

Дата рождения

23.12.1905

Дата смерти

21.10.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1905

Отец: Mccluskey John

Мать: Mccluskey Jane

Legahurry, Cumber Lower, Claudy, Northern Ireland
Рождение ребёнка
30.08.1934

Дочь: Sister Of The Ursulines Of Jesus. mary jane

Мать ребёнка: Mc Cluskey martha stevenson

1 gillsburn place kilmarnock
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mc Cluskey martha stevenson

Смерть
21.10.1976
Kilmarnock, Ayrshire, Scotland
Похороны
Неизвестно
Ricarton Cemetery, Kilmarnock
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