Абрамова (Дубовская) Евгения
Место рожденияБеларусь Солигорский район
Дата рождения08.07.1937
Дата смерти18.02.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева (Абрамова) Татьяна
Отец ребёнка: Абрамов Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чегодаева (Абрамова) Мила
Отец ребёнка: Абрамов Лев
Рождение ребёнка
27.04.1964
Сын: Абрамов Андрей
Отец ребёнка: Абрамов Лев
Бракосочетание
26.04.1969
Муж: Абрамов Лев
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
18.02.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно