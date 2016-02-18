Абрамова (Дубовская) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Дубовская) Евгения

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Место рождения

Беларусь Солигорский район

Дата рождения

08.07.1937

Дата смерти

18.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева (Абрамова) Татьяна

Отец ребёнка: Абрамов Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чегодаева (Абрамова) Мила

Отец ребёнка: Абрамов Лев

Рождение ребёнка
27.04.1964

Сын: Абрамов Андрей

Отец ребёнка: Абрамов Лев

Бракосочетание
26.04.1969

Муж: Абрамов Лев

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Смерть
18.02.2016
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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