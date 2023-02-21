Абрамов Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Михаил
Мать: Абрамова Анна
Рождение ребёнка
27.04.1964
Сын: Абрамов Андрей
Мать ребёнка: Абрамова Евгения
Беларусь
Бракосочетание
26.04.1969
Жена: Абрамова Евгения
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чегодаева Мила
Мать ребёнка: Абрамова Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева Татьяна
Мать ребёнка: Абрамова Евгения