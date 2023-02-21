Абрамов Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Михаил

Мать: Абрамова Анна

Рождение ребёнка
27.04.1964

Сын: Абрамов Андрей

Мать ребёнка: Абрамова Евгения

Беларусь
Бракосочетание
26.04.1969

Жена: Абрамова Евгения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чегодаева Мила

Мать ребёнка: Абрамова Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Татьяна

Мать ребёнка: Абрамова Евгения

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