Асеев Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
08.02.1913 ст.
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручитель Благовещенский завод по невесте Ситниковой (Семеновых) Наталье Павловне
Смерть
Неизвестно