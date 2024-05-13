Асеев Иван Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Асеев Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
08.02.1913 ст.
Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Поручитель Благовещенский завод по невесте Ситниковой (Семеновых) Наталье Павловне
Смерть
Неизвестно

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