Ермаков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1948
Дата смерти12.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.09.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Любовь Александровна
Рождение ребёнка
Около 16.10.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермакова Любовь Александровна
Смерть
12.12.2004