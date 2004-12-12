Ермаков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1948

Дата смерти

12.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
28.09.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Любовь Александровна

Рождение ребёнка
Около 16.10.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермакова Любовь Александровна

Смерть
12.12.2004

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