Петр Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Марья Петрова
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Трофим Петров
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федорова
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно