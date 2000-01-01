Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Марья Петрова
Отец ребёнка: Петр Якимов
Рождение ребёнка
1776
Сын: Трофим Петров
Отец ребёнка: Петр Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Якимов
Место жительства
Неизвестно
деревня Узгорна, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно