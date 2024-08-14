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Дерябин Аким Михайлов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Дерябин Михаил Павлов

Мать: Федосья Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
05.11.1837 ст.

Жена: (Бобкова) Марина (Маремьяна) Иванова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира крест. сын Иоаким Михайлов Дерябин, 19 лет девица той же дер. умершаго крест. Ивана Бобкова дочь Марина Иванова, 16 лет Поручители Тысяцкой того ж сц. Яков Иванов Чижков, Поезжане: Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно

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