Дерябин Аким Михайлов
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Дерябин Михаил Павлов
Мать: Федосья Михайлова
Бракосочетание
05.11.1837 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира крест. сын Иоаким Михайлов Дерябин, 19 лет девица той же дер. умершаго крест. Ивана Бобкова дочь Марина Иванова, 16 лет Поручители Тысяцкой того ж сц. Яков Иванов Чижков, Поезжане: Ан... Показать все
Смерть
Неизвестно