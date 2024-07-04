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Марфа Михайлова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

29.06.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1832 ст.

Отец: Дерябин Михаил Павлов

Мать: Федосья Михайлова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
у крест. пом. подполковницы вдовы Ольги Ефимовой Никифоровой
Крещение
03.07.1832 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Симбирской губернии Алатырского уезда села Утесовки г. Потёмкина крест. Стефан Григорьев Митряхин, дворовая женка Устинья Моисеева Дерябина
Крещение
03.07.1832 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники Симбирской губернии Алатырского уезда села Утесовки г. Потёмкина крест. Стефан Григорьев Митряхин, дворовая женка Устинья Моисеева Дерябина
Смерть
Неизвестно

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