Марфа Михайлова
Место рождения
Дата рождения29.06.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
29.06.1832 ст.
Отец: Дерябин Михаил Павлов
Мать: Федосья Михайлова
у крест. пом. подполковницы вдовы Ольги Ефимовой Никифоровой
Крещение
03.07.1832 ст.
Восприемники Симбирской губернии Алатырского уезда села Утесовки г. Потёмкина крест. Стефан Григорьев Митряхин, дворовая женка Устинья Моисеева Дерябина
Крещение
03.07.1832 ст.
Восприемники Симбирской губернии Алатырского уезда села Утесовки г. Потёмкина крест. Стефан Григорьев Митряхин, дворовая женка Устинья Моисеева Дерябина
Смерть
Неизвестно